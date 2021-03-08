2021/03/08 | 23:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الاثنين، وقوع انفجار "رمانة" قرب جسر الائمة شمالي بغداد مستهدفة زوار الامام موسى الكاظم عليه السلام .

وقالت الخلية في بيان ، إن "رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء، كمعل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثمانية مصابين في حصيلة اولية بانفجار استهدف زوار الامام الكاظم(ع) قرب جسر الائمة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثمانية مصابين في حصيلة اولية بانفجار استهدف زوار الامام الكاظم(ع) قرب جسر الائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).