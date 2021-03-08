اصابة ثمانية اشخاص بانفجار رمانة يدوية قرب جسر الائمة في بغداد

2021/03/08 | 23:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن اصابة ثمانية اشخاص بانفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء ، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

واضافت، “من جانبها باشرت قوة خاصة بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام”.

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