2021/03/08 | 23:53 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصل الى الاعظمية في بغداد اثر هجوم جسر الائمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 23:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى الاعظمية في بغداد اثر هجوم جسر الائمة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى الاعظمية في بغداد اثر هجوم جسر الائمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).