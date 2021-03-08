2021/03/08 | 23:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد غربي الانبار .



المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد غربي الانبار .) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن قصف صاروخي يستهدف قاعدة عين الاسد غربي الانبار .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).