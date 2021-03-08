رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وضرورة دعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق المصلحة العليا للبلد، وبما يضمن حماية أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما جرت الإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة، والعمل على تهيئة ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحلها، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين.
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