رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين

2021/03/08 | 23:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 8 آذار 2021 في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري ووزير التخطيط السابق سلمان الجميلي والنائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، وضرورة دعم الحوار في القضايا الأساسية بالاستناد على تحقيق المصلحة العليا للبلد، وبما يضمن حماية أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

كما جرت الإشارة إلى أهمية الانتخابات المقبلة، والعمل على تهيئة ظروف إجرائها بما يضمن النزاهة والعدالة والشفافية في مختلف مراحلها، ومواصلة الإصلاح البنيوي ومكافحة الفساد وصولاً إلى حكم رشيد خادم لجميع المواطنين.

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