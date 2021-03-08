خلية الإعلام الأمني تكشف تفاصيل انفجار جسر الائمة وتؤكد: نفذ برمانة يدوية

2021/03/08 | 23:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشفت خلية الاعلام الامني، الاثنين، تفاصيل انفجار جسر الائمة على زائري مدينة الكاظمية المقدسة مؤكدة حصوله برمانة يدوية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “انفجارا برمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء، كمعلومات أولية عن الحادث”.

واضافت ان “قوة خاصة بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث باشرت التحقيق في الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام”.



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