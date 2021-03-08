وفاة لاعب مصري بعد أن ابتلع لسانه خلال مباراة

2021/03/08 | 23:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

توفي عبد الرحمن عاطف، لاعب فريق مركز شباب القنايات خلال مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام فريق الرواد ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مصر.

وذكرت العديد من التقارير المصرية أن اللاعب شارك في المباراة بالشوط الثاني، لكن بعد دقائق من نزوله، سقط على أرض الملعب دون أي احتكاك، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه من دون جدوى ليتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية عن عمر 23 عاما.



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