مسؤول ايراني كبير: زيارة البابا على صلة بمقتل سليماني والمهندس

2021/03/08 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، ان زيارة بابا الفاتيكان لها صلة بمقتل القائد السابق لفيلق القدس "قاسم سليماني" والقيادي السابق في الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس".

وذكر عبداالهيان في تغريدة على تويتر، ان "زيارة البابا للعراق تحققت بفضل تضحيات قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، والقيادي السابق في الحشد الشعبي، أبومهدي المهندس".

وكان بابا الفاتيكان قد وصل يوم الجمعة الى العراق في زيارة استمرت الى يوم الاثنين، التقى خلالها بالمرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني وزار مدينة اور التأريخية في محافظة ذي قار ومحافظة نينوى و مدينة اربيل في اقليم كوردستان.

ا.ح

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