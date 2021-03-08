2021/03/08 | 23:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع بنك "جولدمان ساكس" تحسن سوق العمل الأمريكي بنهاية العام الجاري، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1 بالمائة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جولدمان ساكس" يتوقع تراجع معدل البطالة الأمريكي لـ4.1% بنهاية العام) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جولدمان ساكس" يتوقع تراجع معدل البطالة الأمريكي لـ4.1% بنهاية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).