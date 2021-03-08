بيان رسمي بشأن تفاصيل انفجار الكاظمية

2021/03/08 | 23:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 8 مواطنين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانًا روت فيه التفاصيل الأولية للانفجار الذي وقع بالقرب من جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقًا".

وأشارت إلى أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، وما زالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام".

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