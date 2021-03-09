المجمع الفقهي يدين تفجير الأعظمية: لن تفرقوا الصف العراقي

2021/03/09 | 00:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أدان المجمع الفقهي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء في العراق‏، الاثنين، التفجير الذي استهدف زوار الإمام الكاظم في العاصمة بغداد. وقال عضو المجمع إمام وخطيب جامع أبو حنيفة، مصطفى البياتي، في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” إن “حادث جسر الأئمة رسالة إجرامية حملها المجرمون، ليفرقوا الصف العراقي”. واضاف “واهمون أيها المجرمون لن تفرقوا …

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