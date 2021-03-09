بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن تفجير الأعظمية

2021/03/09 | 00:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بيانا روت فيه التفاصيل الأولية للانفجار الذي وقع بالقرب من جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد. وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن قنبلة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع “شهداء”، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم …

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