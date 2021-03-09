انفجار على جسر الأئمة في بغداد

2021/03/09 | 00:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة أربعة أشخاص على الأقل جراء انفجار وقع ضمن مقتربات جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد. وقال المصدر، إن “عبوة محلية الصنع كانت موضوعة داخل كيس بجانب مقتربات جسر الائمة، انفجرت، والمعلومات الاولية تشير الى اصابة ٤ مواطنين بجروح”.

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