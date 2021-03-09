الناطق باسم القائد العام يوضح تفاصيل التفجير قرب جسر الائمة

2021/03/09 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- سجاد الموسوياوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل التفجير الذي حصل قرب جسر الائمة في بغداد.وقال رسول لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "رمانة يدوية كانت موضوعة في احد مكبات النفايات قرب جسر الائمة ببغداد انفجرت ، ما ادى الى اصابة 8 مواطنين بجروح طفيفة".واضاف، ان "جموع الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية لاداء زيارة ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) مستمرة بانسيابية عالية والوضع مسيطر عليه بشكل تام"، لافتا الى ان "قوات خاصة تقوم بعمليات البحث والتفتيش ضمن منطقة الحادث".ودعا اللواء رسول المواطنين الى "عدم الانجرار وراء الشائعات، مطمئنا الزائرين بان الوضع تحت السيطرة والمفارز الامنية والشرطة المجتمعية منتشرة في كل مكان".وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين،اعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة 8 مدنيين بانفجار رمانة يدوية قرب جسر الائمة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى إصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء ، كمعلومات أولية عن الحادث".واضافت، ان قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

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