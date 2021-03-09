إمام جامع أبو حنيفة يدين انفجار جسر الأئمة: لن تُفرقوا العراقيين مرة أخرى

2021/03/09 | 00:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

‏دان إمام وخطيب جامع أبو حنيفة في منطقة الأعظمية مصطفى البياتي، الاثنين، التفجير الذي استهدف زوار الإمام الكاظم في العاصمة بغداد.

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وقال البياتي، في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (8 اذار 2021)، ان "حادث جسر الأئمة رسالة إجرامية حملها المجرمون، ليفرقوا الصف العراقي".

واضاف "واهمون أيها المجرمون لن تفرقوا العراقيين مرة أخرى، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

وختم البياتي تدوينته بوسم "#الدم_العراقي_واحد".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بيانا روت فيه التفاصيل الأولية للانفجار الذي وقع بالقرب من جسر الأئمة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيانها الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آذار 2021)، إن قنبلة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع "شهداء"، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

وأشارت الى أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بانسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام".

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