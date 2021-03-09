اللواء رسول يروي تفاصيل انفجار جسر الائمة ويدعو لعدم الانجرار وراء الشائعات

2021/03/09 | 00:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، عن

تفاصيل انفجار جسر الائمة، داعيا لعدم

الانجرار وراء الشائعات.

وقال رسول في تصريح نقلته وكالة الانباء

الرسمية ان "جموع الزائري

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