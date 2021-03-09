كردستان تساند خطوة الكاظمي وتدعو لحلحلة الخلافات بين المركز والإقليم

2021/03/09 | 00:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق،

مسرور بارزاني، الاثنين، بدعوة رئيس

الوزراء لعقد حوار وطني بين جميع

الأطراف العراقية.

وقال بارزاني في بيان، "باسم حكومة

إقليم كردستان أرحب وأدعم دعوة رئيس

الوزراء

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