مصدر امني :لا يوجد قصف على قاعدة عين الاسد والذي جرى تمرين بالمدفعية لقوات التحالف

2021/03/09 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصدر امني عدم وجود قصف على قاعدة عين الاسد مبينا ان الذي جرى تمرين بالمدفعية لقوات التحالف.وكانت انباء صحفية اشارت الى تعرض القاعدة الى هجوم صاروخي./انتهى9

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