2021/03/09 | 00:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف جديد لقاعدة عين الاسد المركز الخبري الوطني.

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