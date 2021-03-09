2021/03/09 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

نفى القيادي في الحشد العشائري قطري العبيدي، الاثنين، تعرض قاعدة عين الاسد للقصف بالصواريخ.

وقال العبيدي في تسجيل صوتي، ان "ما جرى عبارة عن تدريب بالمدفعية داخل قاعدة عين الاسد".

واضاف، ان "القاعدة لم تتعرض الى اي قصف بالصواريخ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالحشد العشائري ينفي قصف قاعدة عين الاسد ويوضح الموقف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالحشد العشائري ينفي قصف قاعدة عين الاسد ويوضح الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).