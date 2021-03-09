البرلمان العراقي يصوت على قانون توفير واستخدام لقاحات كورونا

2021/03/09 | 00:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي يو مالاثنين على مشروع قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا....

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