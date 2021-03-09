سفر الأنثى - فاتن نور

2021/03/09 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور عندما شهقت الأرض..وكان على وجه الغمر وحشة..رفّت الأنثى على وجه المياهفكان ذكر.



ستنامين به، يقول مارد الألفة،حبلى بكل شيءستظل تحت رأسك وسادة ريشها الأكوام المسكونة بالشبهوأنت بخدرك، تتقلبين، تحلمين،تجدّدين بياض سرتكوتضيئين بلا خوارالزيزفون يعلو بقلوبه المسنّنة، لشواهق الماءهذا ما ستغنين لأجلهوالغصينات التي تقضي نحبها سيحطّ بها على كفّك ......





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