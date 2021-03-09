إدراج مشروع قانون الموازنة بجلسة

2021/03/09 | 00:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بإدراج مشروع قانون الموازنة لعام 2021، يوم الاثنين المقبل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس النواب العراقي في بيان، أن الحلبوسي وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من …

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