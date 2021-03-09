2021/03/09 | 00:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية وحيداً عند نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بينما تراجع "ناسداك" بأكثر من 2 بالمائة، مع صعود عوائد السندات.

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