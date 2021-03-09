مرجع ديني كبير يعلق بشأن استهداف زوار الكاظمية

2021/03/09 | 00:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كتب المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي قبل قليل على صفحته الشخصية:

مرة أخرى تعاود قوى الشر المعادية لامتنا والعاملة لتفريقها وتمزيقها وذبح أبنائها وآمالها على جريمة خطيرة بعد وعود السلام الخداعة بتفجير الزوار القادمين إلى الكاظمية عبر الاعظمية وجسر الائمة؛ وهذا تكرار واضح للممارسات القديمة المعهودة ولقطع جسر الاخوة الذي جرت عليه كل المؤامرات وأثبت انه أقوى من كل مخططاتهم وبقي مرتكزاً لوحدة أمتنا، وإننا مع الألم والاستنكار الشديد نطالب بالعمل على كشف هؤلاء المجرمين، وعدم الانشغال بالاحتفالات البروتوكولية وتهييج الاحتراب الطائفي على حافة انتخابات مزيفة جديدة وترك القتلة والعملاء ليعبثوا بأمن الشعب ومصير الأمة.

كل الدعوات إلى العلي القدير بان يرحم هذه الامة ويدفع عنها شرور اعدائها.

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