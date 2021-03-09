استشهاد امرأة وجرح 31 شخصاً في تفجير

2021/03/09 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مستشفى النعمان، الثلاثاء،

عن استشهاد امرأة وجرح 31 شخصاً اثر

تفجير رمانة يدوية استهدف زائري الامام

الكاظم (عليه السلام) في بغداد.

وقال الدكتور صلاح العزي، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، ا

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