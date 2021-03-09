الزيارة الرسولية.. بابا الفاتيكان في العراق

2021/03/09 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش تفاصيل ختام زيارة بابا الفاتيكان

ورسائل ومحطات مهمة في الثلاث أيام في العراق

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