2021/03/09 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن وإيران وحزب الله يشيدون بالزيارة البابوية الى العراق على متن طائرة البابا- (أ ف ب) روما — الزمان – واشنطن -مرسي ابو طوق أعلن البابا فرنسيس خلال مؤتمر صحافي عقده في الطائرة التي أعادته إلى روما الإثنين أن اللقاء مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني السبت «أراح نفسي». […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس:لقائي مع المرجع السيستاني أراح نفسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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