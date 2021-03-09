البابا‭ ‬فرنسيس‭:‬لقائي‭ ‬مع‭ ‬المرجع‭ ‬السيستاني‭ ‬أراح‭ ‬نفسي

2021/03/09 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭ ‬وإيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬يشيدون‭ ‬بالزيارة‭ ‬البابوية‭ ‬الى‭ ‬العراق على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬البابا‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬روما‭ ‬—‭ ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬أعادته‭ ‬إلى‭ ‬روما‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬أراح‭ ‬نفسي‮»‬‭.‬ […]

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