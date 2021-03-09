2021/03/09 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ايّ دولة في العالم لها دستور دائم، لا تحتاج الى حوار شامل للاتفاق من جديد على الثوابت، إلا اذا كان الدستور قاصراً في روحه ومواده أو في الهيئات المكلفة تنفيذه.وجود دستور لا خلاف عليه يقطع الطريق على اجتهادات الاتفاقات السياسية التي يصيبها الخلل والخطأ وانواع الفساد جرّاء المصالح الصغيرة التي لا تزال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوار والدستور والمحظور) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوار والدستور والمحظور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).