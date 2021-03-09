الكاظمي يطلق دعوة الحوار الوطني وبارزاني مستعد لاتفاق شامل

2021/03/09 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬اربيل ‭ – ‬الزمان‭ ‬ رحب‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،‭ ‬بدعوة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬لعقد‭ ‬حوار‭ ‬وطني‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬العراقية‭.‬فيما‭ ‬لاتزال‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬اربيل ‭ ‬وبغداد‭ ‬هي‭ ‬الاكبر‭ ‬بسبب‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭ ‬والموازنة‭ ‬المالية‭ ‬السنوية‭.‬وقال‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭: ‬‮«‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬أرحب‭ ‬وأدعم‭ ‬دعوة‭ ‬رئيس‭ […]

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