خلية الإعلام الأمني تعلن تفاصيل جديدة لحادث التفجير قرب جسر الأئمة

2021/03/09 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت خلية الاعلام الامني، تفاصيل جديدة لحادث التفجير قرب جسر الأئمة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "حادث انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، ادى الى استشهاد امرأة، ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث".واضافت، ان "بقية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب اصاباتهم بسيطة ومتوسطة".وفي وقت سابق، اعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة 8 مدنيين بانفجار رمانة يدوية قرب جسر الائمة في بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رمانة يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى إصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء ، كمعلومات أولية عن الحادث".واضافت، ان قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام).

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