ملايين الدولارات والمشاهدات.. مقابلة وينفري مع هاري وماركل بالأرقام

2021/03/09 | 01:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت شبكة "سي بي أس" الأميركية سبعة ملايين دولار، على الأقل، للحصول على حق بث المقابلة التي أجرتها المذيعة الأميركية، أوبرا وينفري، الأحد، على الشبكة مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، واستقطبت عددا كبيرا من المشاهدين

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