الإعلام الامني تعلن حصيلة انفجار جسر الائمة في بغداد

2021/03/09 | 01:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، حصيلة انفجار جسر الائمة في بغداد.

وقالت الخلية في بيان، "لاحقاً لخبر انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، حيث ادى الحادث الى استشهاد امرأة، ومازالت الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل السيد وزير الصحة الدكتور حسن التميمي تجري عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة إلى تداخل جراحي بسبب هذا الحادث".

واضافت، "فيما غادر بقية المصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب اصاباتهم بسيطة ومتوسطة".

وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى مدينة الاعظمية بعد استهداف الزائرين في جسر الائمة.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول تحدث، امس الاثنين، عن تفاصيل انفجار جسر الائمة، داعيا لعدم الانجرار وراء الشائعات.

وقال رسول في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية ان "جموع الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية لأداء زيارة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) مستمرة بانسيابية عالية".

واضاف، ان "الوضع مسيطر عليه بشكل تام وقوات خاصة تقوم بعمليات البحث والتفتيش ضمن منطقة الحادث".

ودعا "لعدم الانجرار وراء الشائعات والوضع تحت السيطرة والمفارز الأمنية والشرطة المجتمعية منتشرة في كل مكان".

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