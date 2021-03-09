خطيب الاعظمية يدين تفجير جسر الأئمة: لن تفرقوا الصف العراقي

2021/03/09 | 01:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أدان خطيب جامع أبي حنيفة النعمان، الاثنين، التفجير الذي استهدف زوار الإمام الكاظم في العاصمة بغداد. وقال عضو المجمع الغقهي لكبار العلماء وإمام وخطيب جامع أبو حنيفة، مصطفى البياتي، في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز” إن “حادث جسر الأئمة رسالة إجرامية حملها المجرمون، ليفرقوا الصف العراقي”. واضاف “واهمون أيها المجرمون لن تفرقوا …

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