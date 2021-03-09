الكاظمي يترأس اجتماعا امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد

2021/03/09 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اجتماعا امنيا في مقر قيادة عمليات بغداد، فيما اطلع على تفاصيل التفجير الذي استهدف الزائرين المشاركين باحياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (ع).وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أجرى فجر اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر قيادة عمليات بغداد، ورأس فور وصوله اجتماعًا، حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلاً عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية".واضاف، ان "القائد العام للقوات المسلحة تابع سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة، كما اطلع على تفاصيل التفجير برمانة يدوية في مكب نفايات الذي استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام". واشار الى ان "الكاظمي تابع ايضا تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الامنية وتأكيد حماية الزائرين كما وجّه ببذل أقصى درجات الإنتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام وجميع الفعاليات والنشاطات الجارية في العاصمة الحبيبة بغداد".

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