الكاظمي يزور قيادة عمليات بغداد ويجتمع مع وزير الداخلية وعدد من القادة والضباط

2021/03/09 | 02:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الثلاثاء، مقر قيادة عمليات بغداد.ورأس الكاظمي فور وصوله اجتماعًا، حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، و عدد من القيادات الامنية وضبّاط الاجهزة العسكرية والامنية.وتابع القائد العام للقوات المسلحة سير تنفيذ الاجراءات الامنية المتخذة .كما اطلع على تفاصيل التفجير بقنبلة يدوية في مكب نفايات ، الذي استهدف الزائرين المشاركين في احياء مراسم زيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام.وتابع ايضا تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الامنية وتأكيد حماية الزائرين ، و وجّه ببذل أقصى درجات الإنتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام وجميع الفعاليات والنشاطات الجارية في العاصمة الحبيبة بغداد./ انتهى2

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