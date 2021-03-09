المرور: استمرار الدوام في مجمعات التسجيل لغاية السابعة مساءً

2021/03/09 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق إسماعيل حسين ) باستمرار الدوام في مجمعات التسجيل لغاية الساعة السابعة مساءً في أيام الحظر الجزئي مع استمرار العمل بنظام الشفتات الصباحي والمسائي وحسب توجيهات وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بأنْ يكون الدوام بنسبة ٥٠ ٪ لمنتسبي دوائرنا».

وشدد حسين على ضرورة الالتزام من قبل المراجعين بموعد المراجعة حسب الحجز الالكتروني، مع الالتزام التام بالإجراءات الصحية الوقائية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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