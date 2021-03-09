الكاظمي يزور قيادة عمليات بغداد ويصدر توجيهاً بشأن زائري الامام الكاظم

2021/03/09 | 02:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر قيادة عمليات بغداد.

ورأس الكاظمي فور وصوله اجتماعًا، حضره كل من وزير الداخلية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، فضلاً عن عدد من القيادات الأمنية وضبّاط الأجهزة العسكرية والأمنية، بحسب بيان لمكتبه.

وتابع القائد العام للقوات المسلحة، وفقا للبيان، سير تنفيذ الإجراءات الأمنية المتخذة، كما اطلع على تفاصيل التفجير برمانة يدوية في مكب نفايات الذي استهدف الزائرين المشاركين في إحياء مراسم زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.

وتابع ايضاً تنفيذ الخطط والواجبات الموكلة للقوات الامنية وتأكيد حماية الزائرين، كما وجّه ببذل أقصى درجات الإنتباه والاستعداد لضمان انسيابية مراسم زيارة الامام موسى بن جعفر عليه السلام وجميع الفعاليات والنشاطات الجارية في العاصمة الحبيبة بغداد.

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