محمد الرحالي يبارك لكن عيدكن كل عام وأنتن بخير - محمد الرحالي

2021/03/09 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي إلى كل امرأة في يومها العالميكل عام وأنتن السند يا ويلي، كم أود أن أبارك لكل مرأة تفي بالعهود وأقول لكل امراة لا حياة دونك سيدتي، ففي الثامن من هذا الشهر نقف لنرفع القبعات لنصف المجتمع حلم جديد يغير معالم الانسانيه انها المراه في عيدها العالم ثقافيه من الانسان المؤرخ اليوم السادس من مارس يوم لك كل الايام في عهده ومتاق غليظ فيه احتفال بنصف المجتمع ذلك الكائن الضعيف اللطيف الذي جعله الله سبحان ......





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