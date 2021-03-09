ست دبلوماسيات أميركيات صنعن التاريخ

2021/03/09 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهمت المرأة في صناعة الدبلوماسية الأميركية، وإحداث تغييرات في العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط، كما فتحت الطريق لتحقيق أحلام الأجيال من بعدهن من خلال الوصول إلى أبرز المناصب في وزارة الخارجية الأميركية.

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