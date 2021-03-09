تونس تتلقى الثلاثاء أولى الجرعات المضادة لكورونا

2021/03/09 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة التونسية،مساء الاثنين، أن حوالى 30 ألف جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 ستصل إلى البلاد، الثلاثاء، في شحنة هي الأولى من نوعها، ويفترض أن تتيح للحكومة بأن تطلق خلال أيام حملة التلقيح الوطنية التي كان مفترضاً أن تبدأ الشهر الماضي.

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