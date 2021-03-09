في وداع الرفيق اشتي - سلام إبراهيم

2021/03/09 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم وداعاً رفيقي أشتي7-3-2021 خلد رفيقي إلى الراحة من عناءالحياة وصخبها غامضاً عينيه الجميلتين إلى الأبدأول مرة التقي بك في مقر الفوج الثالث للحزب الشيوعي العراقي بوادي الخيول خلف "بامرني" في أرياف دهوك، كان ذلك في عام 1985 ، كنتُ قادماً بصحبة رفيقنا أبو شهاب المحقق في مفرزة سريعة وكنتَ قادماً مع سريتك المقاتلة في أستراحة بالمقر لأيام، ليلتها أنفردنا بحديث مطول وحوار جميل عن الحياة وا ......





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