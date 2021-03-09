بايدن يفرض قيودا على هجمات الطائرات المسيّرة

2021/03/09 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الرئيس الأميركي، جو بايدن، قيوداً على شنّ هجمات بطائرات مسيّرة ضدّ مجموعات متطرفة خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتّحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق، معدّلا بذلك نهج سلفه، دونالد ترامب، الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع.

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