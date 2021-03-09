أميركا اللاتينية تتجاوز 700 ألف وفاة بكورونا

2021/03/09 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت جائحة كوفيد-19 في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أرواح أكثر من 700 ألف شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، الثلاثاء، في الساعة الأولى بتوقيت غرينتش استناداً إلى بيانات رسمية.

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