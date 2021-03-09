"إلغاء "حظر السفر".. إدارة بايدن تمنح طالبي التأشيرات المرفوضين فرصة جديدة

2021/03/09 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن غالبية طالبي التأشيرات إلى الولايات المتحدة الذين رُفضت طلباتهم بسبب قرار "حظر السفر" الذي فرضته إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على 13 دولة يمكن إعادة النظر في طلباتهم أو تقديم طلبات جديدة

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