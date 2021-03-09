أسطورة ريال مدريد: محمد صلاح يستحق أن يلعب في فريق عملاق

2021/03/09 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أسطورة نادي ريال مدريد السابق، البرازيلي روبرتو كارلوس، أن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب كبير ويستحق أن يلعب في أحد الأندية العملاقة مثل عملاق العاصمة الإسبانية أو برشلونة.

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