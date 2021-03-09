2021/03/09 | 07:27 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "نحن أمام مقال لأمير أردني لا يملك صفة رسمية، لكنه أيضا ذو ثقل معنوي بتاريخ خبرات لا يمكن إغفاله"
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرق أوسط منتهي الصلاحية وشرق متوسط قيد التشكيل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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