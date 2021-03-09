شرق أوسط منتهي الصلاحية وشرق متوسط قيد التشكيل 

2021/03/09 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نحن أمام مقال لأمير أردني لا يملك صفة رسمية، لكنه أيضا ذو ثقل معنوي بتاريخ خبرات لا يمكن إغفاله"

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