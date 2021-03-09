2021/03/09 | 07:54 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان: تفجير جسر الائمة اودى بحياة امرأة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/09 | 07:54.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: تفجير جسر الائمة اودى بحياة امرأة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: تفجير جسر الائمة اودى بحياة امرأة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان: تفجير جسر الائمة اودى بحياة امرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).