إصابات بكورونا بين الحاصلين على التطعيم كاملا.. خبير يوضح الأسباب

2021/03/09 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد حملات التطعيم حول العالم باللقاحات المختلفة لمكافحة وباء كورونا، لا يزال كثير من الناس يصابون بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس حتى أولئك الذين حصلوا بالفعل على التطعيم.

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