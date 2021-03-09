الكاظمي يصدر توجيها بشأن زائري الامام الكاظم (ع)

2021/03/09 | 08:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الثلاثاء، مقر قيادة عمليات بغداد....

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